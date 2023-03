Caserta, via libera al contributo di soggiorno: brand turistico con gli introiti

Via libera all’istituzione del contributo di soggiorno a Caserta: le somme ricavate saranno utilizzate per realizzare interventi e iniziative a favore del sistema turistico cittadino, e, in particolare, delle strutture ricettive e delle attività commerciali. La decisione è arrivata al termine della riunione del Tavolo del turismo, svoltasi nella sala giunta del Comune, presieduta dal vicesindaco e assessore alla Programmazione dello Sviluppo Produttivo e degli Eventi, Emiliano Casale, e che ha visto la presenza dell’assessore alla Cultura, Enzo Battarra, dell’assessore al Benessere Turistico della città, Antonio De Lucia, e dei rappresentanti provinciali di Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Federalberghi, della Reggia di Caserta, dell’Agenzia regionale per la promozione del turismo. Si tratta della conclusione di un percorso che il Comune di Caserta stava portando avanti da oltre due mesi. La proposta unitaria sarà ora sottoposta all’attenzione delle Commissioni consiliari e poi all’approvazione del Consiglio entro aprile.



Con gli introiti derivanti dal contributo di soggiorno, che oscillerà tra 1,50 euro e 3 euro a notte a persona, a seconda della categoria dell’albergo o del B&B, verrà creato un fondo dedicato, che sarà utilizzato esclusivamente per realizzare attività legate allo sviluppo turistico della città, con interventi condivisi con tutti gli attori del Tavolo. Previsti la creazione di un brand turistico, di un portale con tutte le informazioni sulle principali attrazioni turistiche della provincia, lo svolgimento di attività di promozione territoriale e di comunicazione e investimenti di carattere strutturale quali, ad esempio, l’apposizione di nuovo arredo urbano. Altro obiettivo, poi, è la realizzazione di un progetto condiviso con tutti i componenti del Tavolo, che porti alla creazione di un “Pacchetto Caserta”.