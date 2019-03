Lunedì 4 Marzo 2019, 14:58

È indagato per omicidio colposo il 27enne che domenica notte, con la sua auto, ha urtato frontalmente a San Cipriano d'Aversa uno scooter condotto da un 17enne, che è volato sul parabrezza della vettura, quindi sull'asfalto, ed è poi deceduto. Atto dovuto, quello del magistrato, per ricostruire con certezza una dinamica non ancora chiarissima, sebbene le immagini di alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona del sinistro abbiano confermato che si è trattato di un frontale.Il 27enne alla guida della vettura non è risultato positivo ai test per verificare l'assunzione di alcol o droghe, per cui non è stato indagato per il nuovo reato di omicidio stradale; le indagini punteranno ad accertare se l'uomo ha violato altre regole di condotta che integrano l'ipotesi più grave di omicidio stradale.