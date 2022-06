CasertAzione, Mondo Pulito 2022: il 19 giugno l'ultima tappa

Tutto pronto a Caserta per l'ultima tappa di «Mondo Pulito 2022», l'iniziativa di salvaguardia ambientale - quest'anno alla sua quinta edizione - promossa dall'associazione CasertAzione (presieduta da Giovanni Bocciero e che vede tra i soci anche il consigliere comunale Francesco Guida) con il patrocinio morale del Comune e la collaborazione di Ecocar, «Plastic Free», «Raido Adventure» e «CèArt».

Domenica 19 giugno, alle ore 9, i volontari si ritroveranno in Piazza Madonna delle Grazie per procedere alla pulizia in quel di Vaccheria e presso il Real Sito del Belvedere di San Leucio. «Ricordo che l'invito a partecipare è rivolto a tutti, grandi e piccoli - dichiara il consigliere comunale Francesco Guida, uno dei soci fondatori dell'associazione CasertAzione - Ad ogni partecipante verrà fornita l'attrezzatura adatta, ovvero pettorine, guanti, scope, palette ecc...per poter espletare al meglio l'attività di volontariato. Il tutto con un solo obiettivo: tutelare il nostro territorio».

Quest'anno la prima tappa di «Mondo Pulito» ha riguardato la passeggiata ecologica a Casolla, Piedimonte di Casolla, Staturano e Santa Barbara. Con la seconda e la terza tappa, invece, i volontari hanno completato la bonifica dell'antico sentiero di collegamento da Via D'Errico a Via Rivo in Casolla, oltre a predisporre la raccolta differenziata dei rifiuti abbandonati per le strade degli antichi borghi. L'ultima tappa, come precedentemente annunciato, si sposta invece a Vaccheria e nel Real Sito di San Leucio, dove è prevista la presenza anche del sindaco Carlo Marino, dell'assessore all'ambiente Carmela Mucherino e di Sirio Vallarelli (responsabile Ecocar).