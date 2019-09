CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 12 Settembre 2019, 08:53 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 08:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Campo rom di via Edison, domattina lo sgombero. Un ultimatum di quarantotto ore quello lanciato ieri dalla Polizia municipale di Caserta alla comunità che da oltre due anni occupa abusivamente l'ex mattatoio in località Lo Uttaro. «Se non andrete via entro venerdì è il monito lanciato dalle divise al termine dell'ennesimo sopralluogo saremo costretti ad operare uno sgombero coatto con l'allontanamento dei bambini che saranno affidati alle case famiglia». Venti le persone censite nel campo, tra queste ben nove minori.