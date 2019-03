Lunedì 18 Marzo 2019, 14:52

Era andato a casa della ex, con cui fino a poco tempo prima conviveva, per riprendersi i mobili, ma se n'è tornato con lividi e contusioni perché è stato malmenato dall'attuale compagno della donna e da altre persone. Una vicenda accertata dai carabinieri che hanno identificato i responsabili dell'aggressione, avvenuta a Vairano Scalo il 24 gennaio scorso, eseguendo la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di tre giovani presunti autori del pestaggio, di 19 e 20 anni. Coinvolti anche due minori, che non avrebbero esitato a partecipare all'aggressione. La vittima è stata aggredita con bastoni e spranghe di ferro, finendo in ospedale con vari giorni di prognosi