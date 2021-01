Attimi di panico in Via Marchesiello a Caserta. Nelle prime ore di questa mattina, un uomo ha dato in escandescenze all'interno della sua abitazione. I familiari e pare anche alcuni inquilini del palazzo, allarmati dalle grida hanno allertato le forze dell'ordine ed i Vigili del Fuoco. Sul posto, intorno alle 9, sono intervenuti i mezzi di soccorso, due volanti della polizia ed una dei carabinieri. I soccorritori hanno rinvenuto un uomo chiuso nel suo appartamento che minacciava il suicidio.

Gli operatori hanno raggiunto il balcone al terzo piano attraverso l'uso dell'autoscala ma proprio in quel momento l'uomo si è lanciato all'esterno della sua casa tentando di lanciarsi nel vuoto ed innescando una colluttazione con i Vigili del Fuoco che lo hanno fermato. Uno dei soccorritori è dovuto ricorrere alle cure dei medici che lo hanno trasportato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. La polizia ed i carabinieri sono poi entrati nell'appartamento e, con l'aiuto dei sanitari, hanno calmato l'uomo che, poco dopo le undici è stato portato via dalla squadra volante della Questura di Caserta.

