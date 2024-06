È terminato con due pesanti condanne il processo che vedeva imputati Domenico e Raffaele Rossetti, zio e nipote di Capodrise, rispettivamente di 69 e 50 anni, accusati di usura ed estorsione, anche mediante l'utilizzo del metodo mafioso, ai danni di un commerciante titolare di un negozio di articoli sportivi di Marcianise, poi fallito. In particolare, Domenico Rossetti è stato destinatario di una pena di 9 anni e 4 mesi mentre il nipote Raffaele è stato condannato a 8 anni e 8 mesi: per entrambi è caduta l'aggravante del metodo mafioso riguardante l'usura, mentre è rimasta in piedi per il reato collegato di estorsione. Il tribunale ha recepito in pieno le richieste della Dda: le richieste di pena formulate dal pm durante la requisitoria, infatti, erano di poco superiori.

Dalle indagini svolte dalla compagnia della Guardia di Finanza di Marcianise fu possibile ricostruire alcune condotte estorsive e usuraie che gli indagati avrebbero attuato ai danni del commerciante T. M., facendo ricorso a forme di intimidazione, spendendo il nome del clan Belforte. I due avrebbero sottratto alla famiglia dell'uomo, con violenza e minaccia, un immobile che aveva posto a garanzia del debito contratto. Debito che si aggirava sui diecimila euro a fronte della garanzia usuraia pari al 120% del valore dell'immobile richiesto. Immobile poi venduto a terzi in buona fede con diritto di opzione.

In particolare, oltre a restituireeuro in 6 anni (sulla base di un prestito di 29mila euro) ha dovuto anche cedere undel valore diintestato alla moglie. L'attività investigativa delle Fiamme gialle partì dalla denuncia del commerciante accertata tramite i riscontri tecnici dei finanzieri che riuscirono a ricostruire il quadro indiziario a carico dei due congiunti. Nel processo, il commerciante si è costituto parte civile, assistito dal penalista Mariano Omarto. A difendere gli imputati c'erano gli avvocati Angelo Raucci, Pietro Nardi e Antonio Pota. Nelle motivazioni della sentenza, che sarà depositata tra 90 giorni, sarà interessante apprendere le circostanze che hanno portato i giudici a far cadere l'ipotesi camorristica soltanto per il reato di usura che laavevano ipotizzato per entrambi i reati: il verdetto, infatti, li considera camorristi per l'estorsione ma non per il reato di usura.Drammatica la testimonianza della, per ben due volte in aula, che ha ripercorso tutti quei terribili momenti vissuti al cospetto dei suoi due aguzzini. Per anni ha vissuto in uno stato d'ansia e preoccupazione che ha portato, a causa delle difficoltà economiche, anche al fallimento della sua attività commerciale. Un fenomeno strisciante, quello dell', che non si è mai fermato nonostante i vari appelli alla denuncia, rivolti alle vittime. Argomento sensibilizzato, in passato, anche da una tappa della cosiddetta “”, organizzata dalla, a causa delle poche denunce presentate nel Casertano.