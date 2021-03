Caserta prima in Campania per vaccini 60mila persone che lo hanno ricevuto

CASERTA - Asl di Caserta ancora prima della lista per il servizio vaccinale. È quanto emerge dal report regionale pubblicato ieri dall'azienda sanitaria casertana sulla propria home page. Stando ai dati, con 59.375 prime dosi iniettate l'Asl di Terra di Lavoro determina il numero più alto di vaccinazioni erogate, distaccandosi dall'Asl Napoli 1 Centro di circa 4.000 dosi e all'incirca per lo stesso quantitativo anche dall'Asl Napoli 2 Nord. Tale traguardo conferma la tendenza del servizio fornito in provincia di Caserta già evidenziata nei report regionali precedenti.

Già con quellp del 14 gennaio, infatti, l'azienda casertana vantava corca 2.000 dosi in più rispetto quella di Napoli 1 Centro. Anche con quella alla fine di gennaio tale distacco era non solo ribadito ma anche aumentato di altre 1.000 doso.

