Covid a Caserta, solo 77 nuovi contagi: vaccinato quasi il 50% dei residenti

Continua la discesa dei positivi attuali nel Casertano, che si attestano sotto le 5mila unità: con i 77 nuovi positivi di oggi e i 279 nuovi guariti - certifica il bollettino giornaliero dell'Asl di Caserta - si contano 4818 positivi al Covid (214 in meno di ieri) nei 104 comuni di Terra di Lavoro; l'indice di positività è del 5,46% (1409 i tamponi processati nelle ultime 24 ore).

I dati sulla curva si riflettono positivamente sugli ospedali e sull'assistenza domiciliare dei pazienti contagiati. Si continua però a morire di coronavirus: 12 le nuove vittime riportate dall'Asl, per un totale di 1191 persone decedute di Covid da inizio pandemia (marzo 2020). Sul fronte della campagna vaccinale, sono oltre 400mila i residenti nel Casertano che hanno ricevuto il vaccino, di questi 299.934 la prima dose, 119.520 anche il richiamo.

Questa mattina intanto, c'è stato qualche momento di tensione alla sede della direzione generale dell'Asl di Caserta, in via Unità Italiana, dove un uomo ha litigato con un funzionario perché voleva sapere quando sarebbe stato convocato per il vaccino, essendosi già registrato sulla piattaforma; il cittadino ha strappato il cellulare dalla mano del dirigente e lo ha gettato a terra. Poco dopo sono arrivati i poliziotti della Questura che hanno identificato l'utente.