Mercoledì 21 Novembre 2018, 10:12 - Ultimo aggiornamento: 21-11-2018 11:00

Strage della cartoleria di via Roma, funerali separati: uno per le sorelle Antonella e Rosanna Laurenza entrambe vittime, moglie e cognata, e l'altro per Marcello De Prata che giovedì pomeriggio della scorsa settimana concluse il suo momento di follia rivolgendo la pistola d'ordinanza verso se stesso.Funerali in chiese e città differenti, dunque. Infatti, oggi è il giorno dei funerali solo per Antonella e Rosanna, come si può leggere dal manifesto funebre che campeggia sulle mura della frazione Scalo di Vairano Patenora. Mentre, per svariate ragioni, ma prima di tutto, forse, per la differente tempistica del rilascio delle salme da parte del magistrato, i funerali di Marcello - che era originiraio di Caia ello - si svolgeranno soltanto domani nella chiesetta parrocchiale di Poza, frazione di Caianello ai confini con Teano.