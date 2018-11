CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 19 Novembre 2018, 11:30

VAIRANO PATENORA - Drappi neri alle finestre delle abitazioni, ma anche foulard rossi appesi all'ingresso dei negozi, per il troppo sangue versato. Capannelli di persone, uomini e donne, che scure in volto parlano sottovoce sempre dello stesso argomento: la sciagura che ha colpito una famiglia di brave persone, oneste, lavoratrici.È una città listata a lutto la Vairano Patenora che a cinque giorni dalla strage nella cartoleria Laurenza attende ora solo il giorno dei funerali. Riflette sull'accaduto e in larga misura, chi crede, prega. Discorsi e riflessioni che parlano delle tre persone morte, il maresciallo della guardia di finanza pluriomicida e poi suicida, Marcello De Prata, e delle due donne: sua moglie Antonella Laurenza e la sorella, Rosanna. Ma anche dei due anziani che ancora lottano tra la vita e la morte in un letto d'ospedale: Mario Laurenza e Assunta Paolino.