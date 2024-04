Dopo il Comune di Bacoli in provincia di Napoli, anche Cesa vara il salario minino di 9 euro. Il piccolo centro del Casertano è il primo Comune ad adottare la misura. La giunta del sindaco Enzo Guida (nella foto) ha approvato il salario minimo. Il provvedimento prevede il salario minimo per tutti gli appalti e le concessioni comunali che riguardano il Comune dell’Agro aversano. D’ora in poi, chi lavorerà per il Comune, o chi si aggiudicherà una concessione demaniale o comunale, dovrà assicurare che nessun lavoratore guadagni meno di 9 euro l’ora.

APPROFONDIMENTI Castel Volturno primo Comune per lavoratori agricoli stranieri Ispezione della Regione: promosso il Canile e Gattile di Caserta Caserta, parcheggio “Pollio”: si apre tra le proteste, ora c’è il nodo occupazione

Una misura a difesa dei lavoratori che non devono essere schiavizzati e anche degli imprenditori che pagano stipendi dignitosi. «Con questa delibera – spiega il primo cittadino – abbiamo fissato in 9 euro all’ora la paga minima che ogni lavoratore deve percepire. Il riferimento è a quegli operai e a quei dipendenti che lavorano con aziende che ricevono appalti dal Comune». Nessuno dovrà guadagnare meno di 9 euro l’ora: questo il senso del provvedimento. Il salario minimo si applicherà agli appalti, alle concessioni comunali che riguardano il Comune dell’Agro aversano. Chi lavorerà per il Comune o chi si aggiudicherà un appalto comunale, dovrà assicurare che nessun lavoratore guadagnerà meno di 9 euro l’ora. «Un provvedimento per i lavoratori, per la difesa della dignità di tutti coloro che ogni giorno lavorano per portare avanti le famiglie. È un principio cui tutti si devono adeguare, ma serve anche per stabilire, in maniera precisa, che ci deve essere rispetto per i lavoratori. È dunque un atto di indirizzo che troverà riscontro in tutte le nuove procedere di gara che saranno bandite. È in definitiva una misura che mira a evitare qualsiasi forma di sfruttamento dei lavoratori».

La questione del salario minimo è ormai di grande attualità e, in assenza di concrete iniziative del Governo, sono i Comuni a lanciare i primi segnali. Ed è per questo che diversi enti della Campania hanno iniziato ad attivarsi, cercando di rispondere alle esigenze dei lavoratori.