Italiani e stranieri ripuliscono insieme le aree verdi di via Gemito a Caserta

CASERTA- Riverniciare le panchine, tagliare l’erba, installare nuovi cestini e ripulire i marciapiedi. Sono alcuni degli interventi di pubblica utilità che diversi volontari – italiani e stranieri - svolgeranno sabato 12 marzo dalle ore 10,00 alle 12,30 in via Gemito a Caserta. Si tratta di una iniziativa promossa dalla cooperativa sociale ‘Csc – Credito senza Confini’ - di cui è referente Hasnae Guettaya – nell’ambito del progetto ministeriale LGNet Assistenza emergenziale, co-finanziato dal Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione) dell’Unione europea. Progetto che nell’ultimo anno ha visto più volte i migranti, adulti e minori, impegnati in azioni di rigenerazione urbana insieme ai cittadini casertani.

In villetta Giaquinto, in piazza Cavour, nei rioni Tescione e Vanvitelli e prossimamente anche al Parco degli Aranci. Duplice la finalità: consentire agli stranieri di rendersi utili, contribuendo così alla riqualificazione del territorio nel quale vivono, e al tempo stesso accelerare quel processo di integrazione sociale che non può prescindere da un ruolo di cittadinanza attiva. La scelta delle aree di intervento non è poi casuale ma il risultato di un questionario somministrato ad oltre duecento famiglie della città. Ai casertani è stato chiesto quali fossero gli spazi da riqualificare in quanto abbandonati al degrado oppure colpiti da atti di vandalismo. La risposta dei cittadini non si è fatta attendere. E neanche l’intervento concreto dei volontari. Gli immigrati coinvolti sono i minori stranieri non accompagnati ospitati nelle strutture di Cidis onlus e i maggiorenni accolti nell’ambito del Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) ‘Mille soli’ di Caserta.