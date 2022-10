Caserta, via ai lavori per riaprire il sottopasso ferroviario

Il cantiere aprirà lunedì. «Sarà un intervento importante», riferisce il sindaco Carlo Marino in merito ai lavori al sottopasso che collega via Acquaviva a via Renato de Martino, e che interessa anche il tratto finale di via Ferrarecce. Da Palazzo Castropignano non si sbilanciano troppo sui tempi e dicono che entro due settimane sarà tutto risolto. A voler essere ottimisti, il percorso potrebbe essere utilizzabile anche prima.



«La bomba d'acqua che ha colpito quella zona ha creato una rottura seria del sistema di pompaggio e un'altra della controsoffittatura», continua il primo cittadino di Caserta per spiegare che si è trattato di una danno consistente e che il Comune si è già attivato da tempo. A mancare, a questo punto, è stata la comunicazione alla cittadinanza che da oltre un mese, oltre a vivere il disagio, ha continuato a domandarsi motivi e tempi di risoluzione. Il problema sta infatti nella lunga attesa per i pedoni che devono aspettare l'apertura dei passaggi a livello di una o di entrambe le tratte ferroviarie: la Caserta-Napoli via Cancello, a grande intensità; e la Caserta-Benevento che poi arriva in Puglia. La scelta rischiosa di passare sotto la sbarra non è di certo una novità di queste ultime settimane, ma la percentuale di persone a piedi e in bicicletta che la preferiscono è aumentata in maniera esponenziale. Oltre al pericolo per la propria incolumità, forzando la sbarra la si espone alla rottura dei sistemi e al malfunzionamento. Questa però non è di certo responsabilità del Comune. E Marino spiega che i tempi di intervento più lunghi sono dovuti anche a fattori tecnico-amministrativi. «Abbiamo dovuto trovare le risorse e attivare immediatamente le procedure di individuazione delle ditte. Si partirà con i lavori sulla pompa e subito dopo sulla controsoffittatura».



L'ultimo temporale è stato fatale. Il sottopasso si è allagato completamente e la pioggia è arrivata fino al soffitto. Anzi, nonostante siano trascorse diverse settimane, ci sono ancora 15 centimetri di acqua diventata oramai stagnante. «Questa mattina (ieri, ndr) ho provveduto a un'ulteriore verifica della situazione», ha spiegato Luigi Vitelli, ingegnere e dirigente del Comune, l'ultimo assunto poco meno di tre settimane fa. «La pompa non è riuscita a smaltire l'intera portata dell'acqua e il sistema va in corto ogni volta che si cerca di riattivarlo. La controsoffittatura va invece sostituita completamente perché gli impianti di scarico ed elettrico sono a vista e vanno protetti. Subito dopo questi due interventi bisognerà ritinteggiare tutto il sottopasso. Sarebbe anche interessante trovare un sistema di allarme che lanci un avviso quando il livello dell'acqua si alza e si presenta la necessità di un intervento immediato, o in ogni caso di un pericolo per i pedoni, un po' come accade per i sottopassaggi carrabili per rendere il transito dei veicoli più sicuro. Sto studiando una serie di possibilità da poter utilizzare per capire se ce n'è una adatta alle nostre esigenze». Vitelli assicura che c'è massima attenzione da parte del Comune.



«Il sindaco Marino e l'assessore Marzo hanno sollecitato la risoluzione di questO problema che sta creando notevoli disagi ai residenti. Purtroppo ci siamo ritrovati con questo problema da risolvere e, gli altri uffici competenti, con la necessità di trovare le risorse utili alla copertura economica». La platea interessata è infatti molto ampia. E nelle ore di punta si fa ancora più robusta con i lavoratori intenti a raggiungere il posto di lavoro; studenti e genitori diretti verso le scuole di via Roma, l'Istituto Terra di Lavoro, la media Ruggiero e l'università. C'è poi una nutrita schiera di persone che ha necessità, o piacere, di spostarsi da una parte all'altra della città. Tutti in ogni caso si ritrovano in mezzo alla strozzatura «automobilistica» che spesso paralizza la viabilità. «Posso confermare che la ditta sarà sul posto lunedì mattina e che dal Comune continueremo a impegnarci per garantire una percorrenza in sicurezza il prima possibile».