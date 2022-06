Caserta, vigili vicini allo sciopero: «Stop a turni massacranti»

I vigili urbani entrano in stato di agitazione. La decisione al termine dell'assemblea indetta dall'Usb che si è svolta ieri mattina nel parco auto, all'aperto, e non nella sede del comando della polizia municipale non dotata di aria condizionata. I dipendenti del Comune, non tantissimi a dire la verità, hanno messo in evidenza una situazione drammatica non solo sotto il profilo economico-finanziario, ma anche relativamente alla fatiscenza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati