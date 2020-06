I carabinieri forestali a Palazzo Castropignano dopo la denuncia del comitato di Villetta Giaquinto. Gli uomini in divisa hanno chiesto al dirigente e ai tecnici comunali dell'ufficio Ambiente di visionare gli atti legati alla vicenda delle sessantacinque piantine distrutte a fine aprile durante un'operazione di manutenzione del verde pubblico. I volontari, che da quattro anni circa gestiscono il parco di via Galilei, avevano infatti denunciato il Comune per aver tagliato, in modo indiscriminato, sessantacinque specie arboree tra crespini e viburni delle ottanta messe a dimora il 3 gennaio scorso, e donate all'associazione da uno dei vivai della Regione.

L'ente si è difeso sottolineando che le piantine, al momento del taglio, risultavano disseccate e atrofizzate, e ciò perché durante il lockdown i volontari, costretti a casa da una serie di ordinanze, non se ne sarebbero presi cura, come invece previsto dal Patto di collaborazione siglato con l'ente. Un dato, quest'ultimo, riconosciuto anche dai volontari che tuttavia sostengono che le piantine erano rigogliose e in perfetta salute, malgrado l'assenza di cure e soprattutto di irrigazione. A testimoniarlo fa notare Raffaele Giovine, presidente del comitato di Villetta Giaquinto è il fatto che le quindici piantine sopravvissute sono sane e che quelle tagliate stanno ricrescendo. In più vorremmo far notare che tutte le attività sono state svolte con la supervisione di un agronomo, un tecnico specializzato che ha firmato gli atti». Il Comune però, a conferma della sua tesi, afferma in una nota del 14 maggio inviata ai carabinieri forestali di aver effettuato anche un sopralluogo in villetta, dopo l'increscioso incidente, e di aver verificato direttamente lo stato dell'arte e la morte delle piantine. L'associazione ribatte che il sopralluogo è stato tardivo, perché compiuto a distanza di otto giorni dall'episodio e soprattutto che è stato fatto senza coinvolgerli.

Spetterà ora alla Forestale stabilire quale sia la verità sulla base dei documenti prodotti dall'amministrazione comunale e sulla scorta delle testimonianze, anche fotografiche, fornite dal comitato di Villa Giaquinto. Ciò che è certo è che trattandosi di piante finanziate con fondi della Regione, le autorità dovranno anche verificare che non ci sia stato uno spreco di denaro pubblico.

LA ROTTURA

Nel frattempo questo episodio ha segnato una ulteriore spaccatura tra l'associazione e l'amministrazione comunale. I primi accusano l'ente di compiere scelte scellerate, la seconda sostiene invece che i volontari stiano utilizzando il caso per fare politica e gettare fango sull'amministrazione. Un braccio di ferro che potrebbe avere conseguenze anche nette. Da qualche settimana a Palazzo Castropignano si rincorrono le voci, accreditate da più parti, della volontà del sindaco e di qualche assessore di revocare la gestione della villetta al comitato prima della scadenza naturale, prevista peraltro per i primi mesi del 2021. Quello delle piantine è infatti solo l'ultimo degli scontri registrati tra le parti.

Una indiscrezione che non sembra scalfire l'entusiasmo dei volontari che anzi rilanciano, annunciando la piantumazione di nuove essenze. «Abbiamo intenzione di lanciare un crowdfunding fanno sapere attraverso la loro pagina fb e raccogliere fondi per acquistare sessanta piantine, con la speranza di poter, tutti insieme, ripiantare gli alberi distrutti».

