CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 3 Ottobre 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mara guarda l'obiettivo con gli occhi spalancati, il visino teso, le labbra contratte. Fissa dritto davanti a sé e non si ferma neanche quando il pm, con l'aiuto della psicologa, la invita a soffermarsi sulla parte più drammatica degli abusi sessuali che avrebbe subito mentre era a lezione di equitazione. «Mi ha spinta per terra, fino a quel momento non era mai arrivato a tanto. Pensai che mi avrebbe violentata, si è strusciato contro di me, ero terrorizzata, speravo che qualcuno venisse a salvarmi, ma improvvisamente si è fermato, da solo, io mi sono alzata e sono andata verso le stalle dove c'erano le altre allieve. Da quel giorno, al maneggio, ci sono andata con un cacciavite in tasca: volevo difendermi».