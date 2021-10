Covid a Caserta, calano i nuovi casi ma il virus circola tra gli asintomatici

In flessione i nuovi contagi da Covid in provincia di Caserta ma il virus continua a circolare, nonostante, la maggior parte dei nuovi infetti sia asintomatica. Sono 97 i nuovi positivi al virus certificati dall’Asl di Caserta. Purtroppo c'è anche un decesso, una persona residente a Frignano. I dati fanno riferimento ai tamponi processati fino alla mezzanotte di giovedì.

Il tasso di positività, riferito ai 1.292 tamponi processati, è pari al 7,51%, in calo rispetto al dato precedente (9,26%). Sono, invece, 33 le persone che sono riuscite a sconfiggere il virus. Quelle che ancora sono costrette all’isolamento domiciliare o al ricovero in ospedale, invece, sono 1.342 (63 in più rispetto al precedente aggiornamento).