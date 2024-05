Cosa fare a Caserta nel weekend del 25 e 26 maggio: gli appuntamenti

DANZA

Domenica la rassegna FaziOpenTheater, ospitata da Palazzo Fazio a Capua, prosegue con la sua sezione dedicata alla danza. Sul palco “Con-fusione”, coreografia di Irma Cardano con i danzatori Monica Cristiano e Luigi D’Aiello.

LIBRI

Sabato a Capua, negli spazi di Palazzo Fazio, si presenta il libro “Storia vera di un pongista di altri tempi” di Ciro Arcadio. Nel volumi tanti gli episodi ed aneddoti che raccontano il percorso di Arcadio, che ha dato il via all’esperienza del tennistavolo capuano.

MANIFESTAZIONI/1

Domenica Tiberio Timperi sarà a Sant’Arpino per ricevere il premio PulciNellaMente.

Nel seicentesco Palazzo Ducale “Sanchez de Luna” il giornalista, attualmente impegnato tutti i giorni su Rai2 alla guida de “I Fatti Vostri”, si racconterà, ripercorrendo la sua carriera.

MANIFESTAZIONI/2

Venerdì Lorenzo Tosa presenta "Vorrei chiederti di quel giorno. Vita e morte di un ragazzo che era mio padre" al Museo campano di Capua. E’ solo uno degli eventi del festival “Capua Il Luogo della lingua”, anche quest’anno ricco di ospiti. Tra questi il giornalista Sigfrido Ranucci, al quale sabato verrà consegnato il Premio Placito Capuano 2024.

MUSICA

Alla trattoria Andy, a Caserta, venerdì l’appuntamento con The Adam Family, band blues formata da Adam Amedeo Fosso (voce), Peppe Cerrato (basso), Elio Positano (batteria) e Cesare Zebro (chitarra). I quattro proporranno “Claptomania”, storia in musica di Eric Clapton e di tutti i gruppi di cui ha fatto parte.

TRADIZIONI

Ad Alvignano questa domenica il ritorno del Palio delle Contrade Alvignanesi. L’appuntamento in piazza Notarpaoli, dove le sette contrade della cittadina dell’Alto Casertano si sfideranno per conquistare il Labaro del Palio. Previsti giochi, sfilate in costume, musica, enogastronomia.

VISITE GUIDATE

In occasione del “Fascination of Plants Day”, è in programma sabato una passeggiata botanica gratuita alla scoperta del giardino del Palazzo Cocozza di Montanara, nel borgo di Piedimonte di Casolla. Due i turni di visita: alle 9.30 ed alle 11.30. La prenotazione è obbligatoria.