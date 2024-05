FESTIVAL

I Giardini Maria Carolina, a pochi passi dalla Reggia di Caserta, ospitano da venerdì a domenica il festival esperienziale “From Caserta”. Tre giorni di arte, musica, cultura, cibo e divertimento. Nel fitto programma i live di La Maschera (venerdì) e Luca Rossi (sabato).

LIBRI/1

Venerdì al MuViCa - Museo Virtuale di Cales, a Calvi Risorta, si presenta il libro "Storia della mozzarella di bufala" di Pasquale Iorio. L’autore ricostruisce la storia, la tradizione e la lavorazione di un prodotto campano conosciuto in tutto il mondo.

LIBRI/2

Per il “Maggio dei libri” a Palazzo Filangieri, a San Potito Sannitico, è in programma sabato la presentazione di "Le Vesuviane" di Imma Giugliano, un libro dove poesia e racconti dipingono il ritratto autentico delle donne che hanno popolato vicoli, case e cortili Terzignesi nel secolo passato.

LIBRI/3

Al Mondadori Bookstore, in via Aldo Moro a Santa Maria Capua Vetere, sabato Alessia Castellini presenta “Il sentiero delle formichelle”, libro in cui racconta la storia vera delle formichelle della Costiera Amalfitana.

Donne e ragazze che per secoli percorsero il sentiero dei limoni portando pesantissime ceste sulla schiena.

MANIFESTAZIONI

Le eccellenze dell’artigianato casertano tornano in mostra a Pozzovetere questo fine settimana. Sabato e domenica nell’Antica Dimora Santa Maria del Pozzo, in piazza dei Colli Tifatini, una proposta ampia di piccoli complementi d’arredo, tappeti, porcellane, borse e accessori d’art design hand made.

MUSEI GRATIS

Domenica musei e parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente. Da visitare, in provincia, l’Anfiteatro Campano ed il Museo Archeologico dell’Antica Capua a Santa Maria Capua Vetere; a Caserta l’ingresso è libero alla Reggia mentre, sempre nel casertano, da non perdere l’Antiquarium, il Teatro Romano e la Sala Espositiva del Castello Ducale a Sessa Aurunca.

MUSICA/1

Prende il via domenica “Terrazza Leuciana-Tramonti al Belvedere di musica d'ascolto”, rassegna che si terrà ogni domenica di giugno presso la terrazza di San Leucio. Per il primo appuntamento il pianoforte di Mario Rosini e la chitarra di Alessandra Tumolillo abbracceranno un repertorio che va da Pino Daniele a Stevie Wonder.

MUSICA/2

Venerdì si può ascoltare “Na versão original”, nuovo progetto dell’Oxum Trio, alla Andy Osteria di Caserta. Cinzia Carlà (voce), Ferdinando Ghidelli (chitarra) e Adriano Guarino (chitarra) conducono i presenti in un viaggio nella musica brasiliana dagli anni Sessanta agli Ottanta. Ospite del trio il batterista Giuseppe Iossa.