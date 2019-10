CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Ottobre 2019, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2019 10:05

Violazioni della ztl, assenza di revisione e di assicurazione. E poi due novità per il traffico veicolare cittadino, entrambe delle ultime ore, in via San Carlo e in via Tanucci. In questo caso, però, le modifiche alla circolazione stradale sono dipese dalla valutazione dei rischi di alcuni fabbricati. Nel venerdì sera casertano gli adolescenti e i neopatentati sono stati protagonisti di una serie di infrazioni nel centro di Caserta: 18 transiti nella zona a traffico limitato, 1 controsenso e 4 mancate revisioni, ai quali si aggiungono 10 infrazioni per sosta vietata. «Per poter eludere i varchi della ztl ha detto il comandante De Simone - adolescenti e ventenni sfruttano via Crispo contromano o preferiscono spesso il tratto che porta da piazza Ruggiero a via Mazzini. In due ore il numero delle infrazioni è stato davvero notevole. Abbiamo inoltre assistito a scene quasi incredibili, di persone che si fermavano all'imbocco, si guardavano intorno e procedevano all'infrazione nella speranza di non essere viste».