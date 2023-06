Si torna a discutere della Ztl nel capoluogo a causa della disattivazione delle tabelle luminose del corso Trieste (all'angolo con via Colombo e via Don Bosco) e di via Sant'Antida. Da qualche giorno, infatti, i segnalatori luminosi sono spenti e per gli automobilisti è diventato difficile capire se passare, oppure no, nelle strade chiuse al traffico. Una disattivazione, è bene chiarirlo, dovuta a un guasto delle apparecchiature che dovranno essere riparate. A seguire le vicende della Ztl nel centro del capoluogo, fin dall'introduzione, è stata l'associazione di commercianti e residenti del centro "Caserta Kest'è" che ora torna a lanciare l'allarme sulla situazione invocando un intervento risolutivo. «Dopo tanti anni di discussioni e dibattiti con l'amministrazione riteniamo che sia da rivedere completamente il sistema di accesso al centro città sottolinea la coordinatrice Daniela Petrache Tassinari ma è necessario che il Comune metta i cittadini innanzitutto in condizione di capire se la Ztl sia, o meno, attiva nel centro riparando le tabelle».

APPROFONDIMENTI Cade dopo spinta e batte la testa Internazionali di tennis a Caserta

Il problema è quello delle multe che potrebbero essere appioppate agli automobilisti in transito. «Il rischio - continua - è che in questi giorni con le tabelle disattivate possano fioccare le multe nei confronti degli ignari automobilisti non autorizzati che transitano sul Corso».

Un problema che interessa anche via Sant'Antida, dove il dissuasore luminoso è stato installato sul lato sinistro del punto di accesso da via Colombo, rendendo difficile per gli automobilisti capire che si sta entrando in una zona "proibita".

«Sono anni che chiediamo all'amministrazione di intervenire ma, finora, con pochi risultati se non i problemi creati da multe e sanzioni», rincara la dose Ciro Guerriero da anni impegnato per chiedere modifiche alla Ztl.

A rassicurare i cittadini è il vicesindaco e assessore alla Mobilità Emiliano Casale. «Tutte le tabelle attualmente spente - dice - verranno riparate nei prossimi giorni consentendo di segnalare l'attivazione della Ztl nelle strade interessate. Fino a quel momento non verranno elevate multe». Accesso libero senza vincoli di sorta, dunque, fino a quando, come garantito dall'assessore, non torneranno le scritte luminose. In ogni caso, quello annunciato dal vicesindaco, è un percorso nuovo per le Ztl. Presto si chiuderà l'accordo per la Smart City e, con la nuova ditta, si rivedranno anche i divieti compreso il problema di visibilità delle tabelle in via Sant'Antida. «Con la nuova ditta lavoreremo per rivedere il piano complessivo di mobilità, che dovrà procedere verso un modello alternativo all'uso delle auto e, in quest'ottica, saranno riviste anche le Ztl attualmente attive così come affronteremo la questione di via Sant'Antida che ci è già stata segnalata dai cittadini».

Un annuncio importante, quello della revisione delle Ztl, in una città dove, sin dai tempi dell'amministrazione guidata da Luigi Falco (che per prima ragionò tra gli anni 90 e Duemila di strade libere dal traffico), la popolazione si è dimostrata spesso riottosa all'idea di camminare di più a piedi. Domani, intanto, si chiude anche la durata "scolastica" della Ztl di corso Giannone. Il dirigente Luigi Vitelli, dando seguito alla programmazione dell'Ente, ha firmato l'ordinanza con cui, da domani, la strada tornerà ad essere accessibile a tutte le ore. La Ztl tornerà in corso Giannone a settembre quando riapriranno le scuole.