È un vero e proprio braccio di ferro tra l'amministrazione e il centrodestra quello aperto sui temi della Ztl e dei servizi del Belvedere di San Leucio. Non sono pochi i residenti di San Leucio e della Vaccheria che hanno tirato un sospiro di sollievo nel vedere le tabelle per la zona a traffico limitata, installate dal consorzio K-City, coperte negli ultimi giorni. Non si tratta, però, di un ripensamento da parte dell'amministrazione comunale. Le targhe sono state coperte solo per non confondere gli automobilisti e far intendere in maniera chiara che la Ztl, malgrado le tabelle luminose accese, non è ancora stata attivata (lo sarà dal mese di luglio).

Sull'accesso, e soprattutto sulla sosta dei residenti si è acceso uno scontro politico ma i residenti e gli esercenti sembrano intenzionati a protestare senza attendere le discussioni consiliari, organizzandosi con una raccolta firme e preannunciando l'intenzione di ricorrere al Tar. I più infuriati restano i residenti dei quartieri San Carlo e San Ferdinando e di piazza della Trattoria che intendono contestare, appena saranno adottati, i provvedimenti esecutivi che confermeranno l'atto di indirizzo già approvato dall'amministrazione. Il nodo della sosta è stringente per oltre 80 famiglie, vista l'assenza di aree sosta e parcheggi. Una particolarità che distingue il caso dei due borghi da quello del centro storico, dove i parcheggi pubblici e privati abbondano.

Non lasciano spazio ad interpretazioni di sorta le parole del comandante della Polizia Locale Antonio Piricelli. «Noi ci atterremo a quello che è previsto dal Codice della strada. Ci sarà una ordinanza del sindaco per disciplinare l'accesso ad abitazioni ed esercizi commerciali previo rilascio di apposita autorizzazione preventivamente richiesta. È fuori discussione che potranno parcheggiare i veicoli nelle aree dove non è previsto. Per coloro che non rispetteranno segnaletica ed ordinanze e parcheggeranno in maniera non conforme al codice saranno sanzionati e i veicoli, ove previsto, rimossi col carro attrezzi» conclude Piricelli.

Convinto che non cambierà nulla è il vicesindaco e assessore alla Mobilità e al Turismo Emiliano Casale: «Già l'atto di indirizzo prevede la conferma di tutta la disciplina in materia di Ztl già valida nel resto del capoluogo. È previsto l'accesso per residenti ed esercenti e la sosta dove è consentita. Se c'è divieto di sosta ovviamente no». Contrari alla Ztl prospettata è anche la minoranza di centrodestra pronta a sostenere le proteste dei residenti. «L'assenza di aree di sosta e di parcheggi organizzati costringerà i residenti di San Leucio a parcheggiare a Briano e Sala. Questo non è un modello sostenibile per i residenti. Ho protocollato formale richiesta di modifica del disciplinare per includere, oltre al transito, anche la possibilità di sostare per i residenti che non dispongono di un garage. Quella della sosta lungo le strade o nelle piazze è una necessità per i residenti».

Un braccio di ferro quello del centrodestra che si allarga anche ai temi della gestione del patrimonio monumentale. A segnalare il problema dell'accessibilità dei servizi igienici del Belvedere è il consigliere Donato Aspromonte. Un problema remoto che riemerge saltuariamente come confermano le numerose segnalazioni arrivate dalla direttrice del complesso Ezia Cioffi all'ufficio tecnico. A complicare l'intervento della ditta di espurghi il pensionamento del geometra comunale che si occupava di assicurare la convocazione della ditta. I problemi organizzativi, per il capogruppo di Fi, si sommano a quelli economici.

«Non c'è il dipendente che chiama la ditta ma è vero anche che la ditta non risponderebbe perché deve ancora ricevere i pagamenti per gli interventi realizzati in passato. È necessario ripristinare l'accessibilità degli 8 bagni (su un totale di 11) chiusi, in particolare di quelli al primo piano che gli anziani e i disabili potrebbero raggiungere solo con l'ascensore che è fermo da ben dieci anni», sostiene Aspromonte che annuncia un'istanza alla commissione "Lavori Pubblici" per informazioni certe sulla segnalata chiusura dell'acceso al parcheggio interrato del Belvedere. Problemi di manutenzione del complesso monumentale borbonico noti anche al vicesindaco e all'ufficio tecnico. «Ho già segnalato al dirigente Vitelli i problemi riscontrati al Belvedere di San Leucio la cui accessibilità e manutenzione restano un obiettivo primario per l'amministrazione», sostiene Casale.