Casertana bella ma spercona, contro il Tivoli è solo pareggio

Finalmente convincente, anche bella, ma troppo sprecona, sfortunata e disattenta per portare a casa i tre punti contro il Tivoli. La Casertana deve accontentarsi del pareggio interno nell'anticipo della decima giornata. I falchetti partono bene ma pagano subito la solita disattenzione difensiva: al 10' pasticcio su rimessa laterale dei laziali e Pellegrini è bravo ad approfittarne portando in vantaggio i suoi di testa. La Casertana ormai ci è abituata, non accusa il contraccolpo psicologico e continua a macinare gioco. La risposta immediata è di Turchetta che costringe il portiere in angolo: sugli sviluppi Casoli spedisce alto di testa. Il predominio territoriale dei falchetti è netto, ma mancano i movimenti giusti in area e quindi le occasioni tardano ad arrivare. Al 30' traversa di Sabatino su azione di calcio d'anglo, poi tripla occasione per Favetta con Guida che nell'ultima delle tre toglie dalla porta il tiro del compagno. Il pari, meritato, arriva sul finale di tempo con un'azione strepitosa: lungolinea per il solito Favetta che spalle alla porta serve Vacca, splendida sventagliata per Casoli ed assist per Guida che segna a porta vuota l'1-1: tutto di prima. Nella ripresa la Casertana ha le idee ancora più chiare: le occasioni fioccano almeno, cinque nitide con Favetta che spreca clamorosamente due volte. La Casertana viaggia splendidamente sulla linea verticale costituita da Onazi e Turchetta e ci riprova ancora con Ferrari (fuori di poco) e con Bollino che su punizione che colpisce l'incrocio dei pali. Il Tivoli è sterile in contropiede quasi si fa sorprendere all'ultimo respiro con uno svarione di Trovato su tiro da fuori ma alla fine porta a casa un pari prezioso.