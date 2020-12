Quel che si temeva si è purtroppo puntualmente verificato. Il match tra Casertana e Viterbese, di fatto, si è svolto con la presenza in campo di due giocatori della Casertana risultati positivi al covid-19. Alle 16.40 di domenica infatti, cioè cinquanta minuti prima dell'inizio originario della partita si sono presentati al Pinto i sanitari della Asl di Caserta per sottoporre a tampone molecolare i tre giocatori febbricitanti (Polito, Matese e Ciriello). I risultati, però, non sono arrivati in tempo, per cui sono poi scesi in campo. Questo per evitare la sconfitta a tavolino essendo sette il numero minimo per consentire il regolare svolgimento di una gara. Questi risultati sono arrivati solo in tarda serata quando, cioè, la partita era finita. Fatto sta che l'incertezza dal punto di vista sanitario appariva evidente e veniva ampiamente rimarcata nell'infuocato post partita con accuse pensanti da parte sia del patron D'Agostino e del tecnico Guidi nei confronti della Lega e della Viterbese. Nella mattinata di ieri, però, i timori e le preoccupazioni si sono tramutati in realtà concreta.



È stata la stessa Casertana con un comunicato a informare che «due dei tre calciatori rossoblu si legge nella nota - sottoposti ad urgente tampone dall'Asl di Caserta nell'immediato pre partita del match con la Viterbese, a causa dell'evidente stato febbrile, sono risultati positivi al covid-19. Una notizia che non fa altro che aumentare amarezza e sgomento per la gestione non condivisibile da parte degli organi preposti dell'emergenza vissuta dal nostro club nell'ultima settimana. In campo con due calciatori positivi, nonostante la Casertana avesse chiesto almeno il posticipo dell'orario di inizio della gara in attesa di conoscere l'esito dei tamponi, la partita di ieri ha rappresentato e rappresenta un pericolo per i calciatori in questione, i propri compagni di squadra e gli stessi avversari. Restiamo increduli di fronte a ciò conclude il comunicato - con la speranza che ora altri abbiano il buongusto di non spendere più parole inutili». Chiaro il riferimento a quanto dichiarato dalla Viterbese attraverso il suo presidente, Marco Arturo Romano, che respingeva qualsiasi accusa nei suoi riguardi poiché non esistevano i presupposti affinché la partita di domenica venisse rinviata. Sale, quindi a diciassette il numero complessivo di tesserati rossoblù 16 calciatori e un dirigente che sono risultati positivi al virus.



Una situazione complessiva che, paradossalmente, potrebbe ripetersi nuovamente in occasione della prossima giornata di campionato in programma domani con la Casertana che sarà ospite della Juve Stabia. La Casertana avrà un numero di «disponibili», come prevede il regolamento, pari a quattordici e che comprende i sette reduci dalla gara con la Viterbese ai quali vanno aggiunti il rientrante Konaté ma anche gli infortunati Matarese, Izzillo, Valeau, Bordin e Cavallini, oltre allo squalificato Buschiazzo. Ricordiamo che la partita viene automaticamente rinviata soltanto nel caso in cui una squadra dovesse avere la disponibilità di meno di tredici calciatori, tra cui il portiere, della sua rosa. A conti fatti, la Casertana potrebbe scendere in campo con otto uomini, addirittura uno in meno rispetto al match con la Viterbese. Il club rossoblù, comunque, ha inoltrato alla Lega la richiesta di rinvio della partita. Sperando che, almeno stavolta, il buon senso abbia la meglio.



