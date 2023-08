È imponente la folata di entusiasmo che ha travolto la Casertana ed i suoi tifosi. Il ripescaggio in C è un traguardo troppo importante per il futuro della Casertana ma tempo per riposarsi non ce n'è. Domani sarà già settembre e c'è da programmare una stagione. Dirigenza impegnata su più fronti: il più importante quello del calcio mercato. La squadra è ben lungi dall'essere completa ed il 17 settembre bisognerà scendere in campo per il debutto al Pinto nel derby molto sentito con il Benevento. Servono almeno altri otto giocatori per completare le coppie nei ruoli del 4-3-3 che di mister Cangelosi. E le notizie di ieri non sono positive: Alexis Ferrante, centravanti argentino della Ternana con cui il diesse Degli Esposti aveva già un accordo di massima, ha scelto di accasarsi proprio al Benevento. Prima "vittima" di un mercato oggettivamente complicato per i falchetti che per il momento non possono ancora ingaggiare calciatori. Oggi la Figc inserirà ufficialmente la Casertana negli organici del calcio professionistico, ma per l'apertura della finestra per i tesseramenti bisognerà attendere ancora qualche giorno.

ad operare ancora, in deroga per un'altra settimana, solo le due società che hanno ottenuto il ripescaggio (. Si punterà sugli esuberi degli altri club professionistici. Al momento sono ancora in piedi le trattative. L'impressione, però, è che il diesse abbia altri calciatori pronti a raggiungere la squadra. Tanto che lunedì prossimo il club sta organizzando la presentazione della rosa ai tifosi che si svolgerà, come ormai di consuetudine, al Belvedere di San Leucio. La conferenza stampa di ieri ha rappresentato il momento giusto per celebrare il ripescaggio dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha bocciato la Reggina aprendo definitivamente alla Casertana le porte del professionismo. Ma al contempo ha dato al club la possibilità di illustrare altri aspetti importanti della programmazione della prossima stagione.

In particolare la lunga serie di sponsor di alto profilo che il responsabile marketing Massimo Vecchione è riuscito ad avvicinare alla Casertana.

Una decina di marchi compariranno sull'abbigliamento sportivo dei falchetti che nella prossima stagione vestiranno di nuovo Adidas. Presentate al pubblico anche le nuove maglie da gara della Casertana. Piccoli accorgimenti sul tema di quelle dell'anno scorso e novità per i colori delle maglie dei portieri (la seconda sarà azzurra). Il meglio della linea per qualità, hanno assicurato i rappresentanti dell'azienda che ha confezionato l'abbigliamento sportivo per conto di Adidas, pari a quello che indossano i top club europei. «Gli sponsor entrano a far parte della famiglia» ha detto anche Vecchione anticipando alcuni punti della campagna abbonamenti che partirà a breve (i prezzi saranno comunicati nei prossimi giorni).

In particolare chi sottoscriverà l'abbonamento potrà accedere a vantaggi e scontistica nei punti vendita degli sponsor. Tutti, ha spiegato il presidente D'Agostino, hanno accettato di affiancare il loro nome alla Casertana già prima di sapere del ripescaggio in serie C. Atto di fiducia pari a quello di acqua Santa Croce che pure ha associato il suo nome al club rossoblù, diversamente da altri produttori di acqua potabile che lavorano sul territorio casertano. Dietro le quinte della conferenza era presente anche l'ingegnere Ciuffarella, socio di D'Agostino nell'impresa che costruirà il nuovo stadio. Novità attese anche sul quel fronte: la firma della convenzione ci sarà a giorni. Nel corso della prossima settimana sarà allestito al Pinto un ufficio dedicato alla sottoscrizione dei contratti di locazione dei negozi che verranno realizzati. Tutto si muove nella giusta direzione, la Casertana è pronta a risalire la lunga scalinata del calcio professionistico, l'impressione risulta evidente dalla determinazione con cui il presidente D'Agostino sta affrontando un momento ricco di impegni. Soprattutto dalla genuina commozione con cui ha accolto la notizia del ritorno in C.