Giorni di plichi e carte bollate: di partenze, conferme e nuovi arrivi, alla Casertana si comincerà a parlare molto più avanti. Dopo il rompete le righe di lunedì scorso, staff tecnico e squadra si stanno godendo un po' di riposo dopo la logorante stagione sportiva mentre in sede è intenso il lavorio per completare la domanda di iscrizione al prossimo campionato. Come al solito è corposo l'incartamento da mettere insieme e per evitare sorprese spiacevoli, in casa rossoblu non vogliono lasciare nulla al caso. Sotto la sapiente guida del segretario Sellitti, lo staff sta preparando documentazione tecnica, finanziaria e relativa all'impiantistica sportiva. Già disponibile il certificato relativo alla corrispondenza delle specifiche del terreno di gioco sintetico del "Pinto" alla richieste della Lega Pro: fu preparato la scorsa primavera in vista del ripescaggio ed è ancora valido. Ultimi dettagli per la fidejussione che non sarà dissimile da quella del valore di 350mila euro presentata a giugno scorso per ottenere l'iscrizione. Tutto dovrà essere pronto entro il prossimo 4 giugno.

APPROFONDIMENTI Juve Stabia, sprint stadio. Mercato, Lovisa assicura: «I più forti non si toccano» Campo Italia, stallo lavori: il Sorrento resta a Potenza Nuovo direttore sportivo Giugliano, via al casting Scognamiglio è in pole

E mentre alla Casertana c'è grande serenità, in qualche altra piazza è iniziata una vera e propria corsa contro il tempo. Vicende da seguire con un certo interesse perché c'è da tenere in considerazione anche la lontana ipotesi che i falchetti cambino girone nel prossimo campionato. Dalla D, per quanto riguarda il meridione, sono state promosse Campobasso, Trapani, Cavese e Altamura e tra le retrocesse del girone C figura una società del centro che è il Monterosi Tuscia. In caso di mancate iscrizioni al terzo campionato professionistico, inoltre, il primo club a subentrare sarà il Milan con la sua Under 23. E siccome in C ce ne sono già altre due di squadre B di serie A (la Juventus che ha eliminato i falchetti dai playoff e l'Atalanta) la terza potrebbe finire nel girone Sud aggiungendosi alle altre squadre del meridione. Ecco perché non è da scartare a priori l'ipotesi che la Casertana, tra le società geograficamente più a Nord del girone C, possa finire nel raggruppamento B che riunisce le squadre del centro Italia. Resta una possibilità remota ma pur sempre affascinante che cambierebbe la geografia delle avversarie dei falchetti in campionato. Per discuterne in maniera più concreta bisognerà aspettare anche la fine dei playoff di C (conta anche chi viene promosso, visto che in corsa ci sono Avellino, Catania e Benevento che giocano nel girone Sud). Se ne saprà qualcosa molto più avanti.

Più concreto l'impegno della Casertana sul fronte iscrizione e su quello strutture. D'Agostino e Ciuffarella continuano a lavorare per individuare le migliori proposte di finanziamento e supporto economico per la ricostruzione dello stadio "Pinto". Bisogna ancora mettere insieme tutti e 51 i milioni di euro che servono per realizzare l'imponente opera e Caserta stadium (società che si è aggiudicata l'appalto e che ha per soci Aurora immobiliare, Casertana e Consorzio stabile Santa Rita) non vuole mancare l'appuntamento di giugno con l'apertura del cantiere. Anche perché una volta iniziati i lavori si vuole portarli a termine nel più breve tempo possibile. E pure al Comune non vedono l'ora di tagliare quel nastro di inaugurazione dopo l'intenso ed efficace lavoro svolto negli scorsi anni per portare a compimento la gara d'appalto poi vinta da Ciuffarella e D'Agostino.

Inoltre, il presidente della Casertana non ha per nulla accantonato l'idea di realizzare un centro sportivo per il club che possa ospitare gli allenamenti di prima squadra e settore giovanile. Un altro imponente e impegnativo progetto che il patron sta seguendo in prima persona e che vorrebbe portare alla luce parallelamente alla costruzione del nuovo "Pinto". Individuati un paio di terreni a Caserta (massimo riserbo sulle zone) che potrebbero servire allo scopo, si stanno vagliando questioni urbanistiche e tecniche per verificare la fattibilità della cosa. Il futuro del club passa per le strutture sportive dedicate al calcio che in città sono ormai vetuste. Lo stesso stadio, si è dimostrato in maniera evidente nei playoff, è ormai inadeguato a rispondere alle richieste numeriche dei tifosi in corrispondenza di progetti sportivi ambiziosi. E, D'Agostino lo ha sempre sottolineato, dalla soluzione di quel problema dipende il futuro della Casertana.