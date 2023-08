La Casertana ha ormai più di un piede in serie C, categoria sfuggitole due anni fa per problemi di carattere burocratico. Ieri, infatti, dopo il dibattimento tenutosi mercoledì scorso, sono state rese note le sentenze della prima sezione del Tar del Lazio avverso i ricorsi presentati da Lecco e Reggina avverso le esclusioni dal campionato di serie D. Ebbene, i giudici della prima sezione del tribunale laziale hanno deciso di accogliere il ricorso del Lecco consentendo, quindi, alla società lombarda di partecipare al prossimo torneo di serie B, mentre ha respinto quello della Reggina. In considerazione del fatto che il Siena - in sede di presentazione della domanda di iscrizione al campionato di serie C il club toscano aveva presentato una documentazione incompleta - ha a sua volta rinunciato di avvalersi della cosiddetta Norma Gravina cioè la possibilità di abbreviare i termini per la proposizione dei ricorsi in sede di giustizia amministrativa con conseguente discussione innanzi al Tar del lazio solo il 26 settembre prossimo, cioè decisamente fuori dai termini imposti dalla Federcalcio.

APPROFONDIMENTI Il neo questore di Caserta incontra il sindaco Marino «La nostra sfida alla camorra liquida» Il ministro Piantedosi lunedì a Castel Volturno

Il Brescia verrebbe ripescato in serie B in luogo della Reggina, mentre i due posti conseguentemente vacanti in serie C verrebbero assegnati all'Atalanta (under 23) e alla Casertana rispettivamente al posto del Siena e del Brescia, ripescato, appunto, a sua volta in B. Questo per effetto dei criteri stabiliti dalla Federcalcio in termini di priorità, cioè ordine di classificazione delle società richiedenti il ripescaggio. Fatto sta, però, che nella tarda mattinata di oggi è in programma la seduta del Consiglio Federale che tra i vari punti all'ordine del giorno prevede la discussione riguardante l'integrazione degli organici dei campionati con i conseguenti relativi provvedimenti. Potrebbe, quindi, già oggi potrebbe registrarsi l'ufficialità del ritorno in serie C della Casertana. Il condizionale è d'obbligo perché la Reggina, che in questo ricorso innanzi al Tar aveva messo in campo un nutrito pool di legali, ha la facoltà di appellarsi in maniera definitiva al Consiglio la cui seduta, però, è in programma a fine agosto, per la precisione il giorno 29. Si vocifera la possibilità che tale adunanza possa esser anticipata di diversi giorni, si parla addirittura prima di Ferragosto, ma non c'è nulla di concreto e, soprattutto, ufficiale al riguardo. La Casertana dovrà pazientare ancora un po': qualche ora oppure ancora qualche settimana. Tutto resta legato alle sorti della Reggina, anche se, alla luce di quanto avvenuto in passato, difficilmente il Consiglio di Stato potrebbe sovvertire la decisione del Tar. Il club rossoblù è in attesa: iscritta regolarmente al campionato di serie D ma con aspettative di ripescaggio in C. In questa fase ha ristretti, se non nulli, margini di manovra in ottica serie C, per cui è lecito aspettarsi una rapida soluzione della questione affinché la Casertana possa finalmente costruire materialmente una squadra in grado di sostenere con tranquillità il prossimo torneo.