Paura al Pinto: portiere del Rotonda perde i sensi, rianimato con il defibrillatore

Attimi di panico al Pinto. Durante Casertana-Rotonda, il portiere della squadra ospite Kapustins, colpito da Tufano in un violento scontro di gioco ha perso i sensi. I calciatori in campo con ampi gesti hanno subito richiamato i sanitari che gli hanno praticato un lungo massaggio cardiaco. Kapustins è rimasto privo di sensi per cinque minuti circa prima del decisivo impiego del defibrillatore. Rianimato, il calciatore è stato caricato in barella e trasportato in ospedale tra gli applausi del pubblico.