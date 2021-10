Casertana, vittoria di rigore: Favetta a segno, Casarano ko

Dopo tre pareggi consecutivi, la Casertana torna a sorridere battendo con il minimo scarto il Casarano al termine di una gara vibrante e ricca di episodi soprattutto nella ripresa. A decidere le sorti dell'incontro un calcio di rigore trasformato da Favetta, massima punizione che lo stesso attaccante rossoblù si era procurato. Gara difficile per i falchetti che hanno sofferto non poco il palleggio ordinato di un Casarano che in più di...

