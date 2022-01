Dopo l'episodio avvenuto due giorni fa a Casaluce, dove un giovane ha distrutto a calci un cestino dei rifiuti filmandosi, per poi chiedere scusa dopo essere stato rimproverato dal sindaco, un altro atto vandalico si è consumato nel vicino comune di Parete: qui un uomo ha tagliato con un coltello la grafica del totem nella centrale piazza del Popolo; le immagini illustravano i lavori in corso per rinnovare le scuole e la realizzazione della nuova palestra.

APPROFONDIMENTI LA STORIA Notte di Capodanno a Caserta, rompe il cestino a calci e si pente L'INCHIESTA Rifiuti e gare «aggiustate» a Caserta, tra gli indagati... I VANDALI Specchietti rotti e sfregi a trenta auto parcheggiate

In questo caso però, a differenza della vicenda di Casaluce, il responsabile non si è filmato, ma è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza comunali mentre squarciava la grafica. E come a Casaluce, anche per il caso di Parete è intervenuto il primo cittadino. Gino Pellegrino, sindaco di Parete, su Facebook ha pubblicato le immagini delle telecamere che immortalano l'uomo mentre compie il raid.

«Ci sono persone che lavorano con passione e determinazione per migliorare la città in cui vivono - scrive Pellegrino - e poi ci sono cretini come quelli che vediamo nel filmato che passano il proprio tempo nel distruggere il lavoro altrui danneggiando sistematicamente il bene comune. Sarà dura, molto dura civilizzare alcuni soggetti, ma ci proveremo. Intanto stiamo al lavoro per individuarlo per assicurargli la punizione che merita!».