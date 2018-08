CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 27 Agosto 2018, 11:30

Lungo la panoramica per Casertavecchia, nel borgo medievale, nelle frazioni di Casola, Pozzovetere, Sommana, è in corso un'opera di bonifica per rimuovere la moltitudine di mini discariche abusive disseminate tra il verde della pineta, i bordi della strada, gli spazi verdi dei declivi. Una battaglia contro l'inciviltà che vede schierati da una parte l'amministrazione comunale e gli operatori di Ecocar e dall'altra una masnada di farabutti che usano il verde pubblico e privato per scaricare rifiuti di ogni sorta.L'attività di rimozione in corso da giorni ha portato alla luce spazzatura di ogni genere, dalle più disparate forme e provenienze. «Anche di domenica mattina spiega Domenico Maietta, consigliere di zona che sta seguendo quotidianamente le operazioni di bonifica - gli operatori ecologici hanno operato per ripristinare l'ordine e la pulizia. Ai margini del centro urbano di Pozzovetere, ieri mattina, nel ripulire la strada da buste di spazzatura varia buttata alla rinfusa, si sono imbattuti in una coppia di sci da fondo. Quel gran signore del proprietario, nel suo intimo, deve aver pensato che la montagna che frequenta quando va a trascorrere la sua settimana bianca vale più della terra in cui vive e quindi questa può essere deturpata, insozzata. Impera la maleducazione ma noi siamo dalla parte dei cittadini perbene, andremo avanti».