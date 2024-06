Fine settimana profumato e colorato nel borgo medievale del capoluogo per l'ottava edizione di “Casertavecchia in fiore”, la manifestazione targata Soroptimist, nata da un'idea progettuale del club di Caserta, di cui è presidente Lidia Luberto che ha detto: «Promuoviamo questa iniziativa da otto anni con lo scopo di valorizzare il borgo medievale di Casertavecchia e, nel contempo, di dare visibilità ad imprenditrici del territorio che hanno investito sulle tipicità dei prodotti locali. Il modo migliore per realizzare alcuni dei molti obiettivi del Soroptimist. La nostra associazione, infatti, ha tra i suoi fini istituzionali, il miglioramento degli spazi urbani, la sostenibilità ambientale e la promozione di progetti e azioni che aiutino le donne ad attuare il loro potenziale individuale e collettivo e a realizzare le loro aspirazioni».

LE CRITICITÀ

LE REAZIONI

Realizzata in collaborazione con la, il patrocinio deldie della parrocchia di San Michele Arcangelo di Casertavecchia, il sostegno di, Confcommercio, Bcc Terra di Lavoro, Esagono, Tenuta Fontana e con la partecipazione del Garden club di Caserta, delle associazioni “Giada”, “Dimore storiche”, “Premio Green care” e “Infiorate di Spello” mette insieme una cordata di donne e uomini per valorizzare il borgo e il territorio che lo accoglie. «Una novità di quest'anno - aggiunge-, che mi piace sottolineare, è il coinvolgimento dell'associazione Le infiorate di Spello, che ha risposto con entusiasmo all'iniziativa. Un tentativo, il nostro, di creare una collaborazione virtuosa e, speriamo, proficua con un luogo che è riuscito ad esaltare il fascino antico e la tradizione artigianale con una manifestazione costruita con i fiori».Due giorni di iniziative ed eventi e poi il concorso a premi per. Una giuria di esperti decreterà la vincitrice o il vincitore tra quanti realizzeranno l'installazione floreale più bella. Ma mentre il borgo si fa bello tra fiori e profumi restano invariati molti problemi tra le vie e le piazze del centro, primo fra tutti il parcheggio selvaggio nella, esempio di rara armonia architettonica praticamente invisibile agli occhi di chi arriva perché perennemente invasa dalle automobili. Eppure, su quella piazza, vige il. E se non c'è divieto che tenga per chi concepisce quella piazza come estensione di casa propria o della propria attività commerciale allo stesso tempo resta vivo e drammatico il problema dell'assenza di parcheggi per accedere al

«Per quanto riguarda la riattivazione delle aree di parcheggio ai piedi del Borgo - dice il vicesindaco Emiliano Casale - stiamo analizzando già un primo progetto pervenuto in amministrazione. La sosta selvaggia è di quanti hanno il permesso a varcare la Ztl, sono loro che possono arrivare all'interno. Solleciteremo ulteriori controlli». Ieri pomeriggio il castello aveva il cancello d'ingresso spalancato e la rabbia dell'assessore Domenico Maietta, che ha la delega al Borgo, era grande: «Mi sembra di lottare come don Chisciotte contro i mulini a vento. Hanno rubato - dice con indignazione - già quattro volte, nottetempo, i cancelli di ferro posti a guardia dell'ingresso del castello. Quando non rubano scassano. Ho dovuto sostituire, a spese mie, già 4 lucchetti che vengono sistematicamente divelti e poi spalancano le porte. Come la vogliamo chiamare? Inciviltà? Barbarie?».

Tagliata tutta l'erba per le vie del borgo e nella pineta anche in vista della visita del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel castello invece è altissima. «Non si può, per penuria di risorse - continua Maietta - fare un taglio d'erba ogni 15 giorni. Le cose potrebbero cambiare se abitanti ed esercenti si sentissero parte di questo borgo non solo per chiedere ma anche per dare, con un minimo di partecipazione. Non è possibile che 8 ristoratori su 12 fanno affari a go go grazie alla bellezza del borgo e dei suoi monumenti e non sentano, tutti insieme, di dare un contributo per esempio per tagliare l'erba nel maniero. Personalmente apro e chiudo cimitero, piazzola ambientale, compreso spazzamento e ricambio di carta igienica nei bagni. Per me si chiama senso civico». Chi parcheggia in piazza e nelle vie del centro non ha alcuna scusante. Sono a disposizione gratuitamente 150 posti auto nella piazza sotto le mura, riservati proprio a chi accede nella Ztl. Il prestigio di abitare nella storia, l'inciviltà di sfregiarla.