Casertavecchia, nel borgo medioevale arriva l'isola ecologica

Dopo le tre isole ecologiche cittadine, anche Casertavecchia, borgo medioevale del capoluogo della Reggia, avrà la propria «isola» dove i residenti potranno andare a gettare varie tipologie di rifiuti. La nuova struttura comunale è entrata in funzione e servirà anche le altre frazioni collinari di Caserta. Nell'area sono state installate due eco-isole per il conferimento di carta e cartone, multimateriale, vetro, farmaci scaduti e piccoli raee (piccoli elettrodomestici come ferri da stiro, ventilatori, asciugacapelli).

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Marcianise, insegnante investita dal treno: scatta l'ipotesi... LA TRAGEDIA Un colpo con la pistola del papà, è morto il 15enne... IL DEGRADO Caserta, piazza Mercato nel degrado e commercianti avviliti:...

Il settore ambiente del Comune, con la collaborazione del gestore del servizio di raccolta differenziata, sta completando la distribuzione delle tessere magnetiche utili per l'accesso alla struttura e per il conferimento dei rifiuti. «Con grande soddisfazione apriamo la tanto attesa piazzola ambientale - ha spiegato il sindaco Marino - al servizio delle frazioni di Casertavecchia, Pozzovetere, Casola e Sommana.

Si tratta di un impianto informatizzato ed automatizzato, dotato delle più moderne tecnologie per il conferimento dei rifiuti. L'obiettivo è venire incontro alle esigenze dei cittadini dell'intera area e dotare le nostre borgate collinari di un nuovo fondamentale strumento utile a migliorare il sistema di raccolta differenziata, incrementando sempre più la qualità e la percentuale di riciclo dei rifiuti urbani recuperabili».