Cala il sipario stasera sulla 51edizione del Settembre al borgo, il festival più longevo della Campania, che quest'anno è apparso diverso dagli altri. La prima cosa che ha colpito quanti si sono recati a Casertavecchia per partecipare ai numerosi e colti eventi proposti è stata l'insolita calma nel centro, il flusso contenuto delle presenze, forse ancor meno consistente di un qualsiasi fine settimana estivo.

«Che strana atmosfera, sembra tutto un po' lento, fiacco. Manca la vivacità di un tempo, non si vedono quei gruppi di persone che si spostavano da un luogo all'altro, che si incontravano e commentavano questo o quell'evento, in attesa del successivo», è la testimonianza di Antonella Santoro, architetta casertana venuta apposta dalla sua casa fuori città sperando di vivere una di quelle serate speciali del festival.

«Non capisco. Non sento il brio, la vivacità, l'effervescenza che si respirava e che fidelizzava il pubblico abituato a tornare ogni sera, forse, non tanto per assistere agli spettacoli, ma proprio perché era bello esserci, chiacchierare, rivedersi dopo le vacanze». Una sensazione condivisa da Paolo Ventriglia, storico artista casertano, un habitue della manifestazione settembrina, ora da spettatore, ai suoi esordi da protagonista. «Ho l'impressione che questa edizione sia più elitaria, meno pop, una cosa troppo da intellettuali per attirare il grande pubblico. È anche questa una scelta apprezzabile, basta poi che non ci si aspetti troppa gente. Certo, ci sono state edizioni che proponevano spettacoli itineranti, appuntamenti anche in contemporanea fra le vie del piccolo centro, una formula che, indubbiamente, creava più movimento. E poi il mancato utilizzo del castello e, forse, una minore disponibilità finanziaria possono aver inciso sull'andamento della manifestazione».

In effetti, i numeri del festival di quest'anno sembrano più contenuti rispetto a quelli degli anni precedenti, una condizione che può avere diverse cause, fra le quali potrebbe essere non secondaria la chiusura dei parcheggi che ha disincentivato un bel po' di persone a salire per assistere agli spettacoli.

Forse avranno avuto un peso pure le scelte artistiche del direttore, Enzo Avitabile e del suo manager Andrea Aragosa, che sembrano aver puntato più alla qualità che alla quantità, una decisione, peraltro, certamente più adatta alla location che non può reggere i grandi numeri e le folle. Il cartellone elaborato per questa edizione, infatti, ha proposto appuntamenti di grande spessore culturale, con ospiti di fama internazionale ma conosciuti, nella maggior parte dei casi, soprattutto fra gli esperti e gli appassionati veri. Insomma, un pubblico di nicchia, che non è che non ci sia, ma va allertato, cercato, informato dov'è. Gli spettacoli, tutti sofisticati, avrebbero meritato un maggiore seguito e qui entra, come sempre, la solita questione della comunicazione, della divulgazione del calendario che dovrebbero essere molto anticipate per raggiungere i cultori di questo o quel genere.

La partecipazione non proprio massiccia è stata notata dagli stessi ristoratori che non hanno visto un incremento della clientela, nonostante l'intelligente programmazione delle serate con orari differenziati e organizzati in modo da consentire, a chi lo volesse, di cenare prima dell'inizio degli spettacoli o dopo gli incontri dedicati ai libri. «Non ci sono state molte differenze rispetto all'andamento consueto dicono al ristorante Da Teresa . Ma noi lavoriamo prevalentemente con un pacchetto di clienti affezionati e, dunque, neppure ci accorgiamo se cambia qualcosa con il "Settembre"». Diversa la situazione che si è verificata ieri sera quando la cittadella medievale si è animata come negli anni migliori. Saranno state le proposte più attrattive, con due nomi di sicuro richiamo (il procuratore Gratteri per il Borgo di libri, e il premio Oscar Piovani per il festival), o l'istituzione, per le due ultime giornate, del servizio navetta continuo e gratuito per ovviare all'inconveniente dei parcheggi chiusi, o, forse, la giornata del sabato, che già abitualmente porta tante persone con in più il caldo che è tornato a farsi sentire, ma l'atmosfera che si è vissuta ieri era quella delle grandi edizioni. Anche nei ristoranti e nei locali, il (quasi) tutto esaurito.