Una passeggiata alle borgate collinari e si impatta in frammenti di bellezza e suggestioni di questi grumi dell'antica Caserta che non si fanno notare ma scoprire. È come curiosare nei bauli delle nonne, abiti e borsette e qualche cappellino visti e rivisti, poi salta fuori un monile a rinnovare stupori. A Santa Barbara succede percorrendo via Tifatina illuminata dal sole già primaverile, la fettuccia sinuosa che va da Casolla-Staturano per poi proseguire per Tuoro e Garzano, diventa sulla destra via Santacroce che è, piuttosto, un serpentello di via che in discesa si fa rientranza, ìncavo di un gomito nella fila della case con cortile e forni e legnaie in vista che accoglie una piccola cappella, antica quanto il contesto.

Sant'Ambrogio, si legge sulla facciata screpolata, l'iscrizione sotto il lunotto col volto del santo cui l'umidità va cancellando la barba, un palmo più su un piccolo rosone, la Croce sul tettuccio spiovente come un accento circonflesso su questo condensato di architettura. Di sotto la porta-cancello con sovrapposta una stella cometa di neon di chissà quanti Natale fa, tre gradini invasi da sterpaglie e rampicanti, un cancelletto con catena e catenaccio arrugginiti. Questa "Porziuncola" santabarbarese non molto distante dalla bella chiesa parrocchiale dedicata a San Nicola di Bari che svetta più su, è intitolata al santo patrono di Milano non troppo diffuso nell'anagrafe locale ma che trova la sua motivazione in un edificio dirimpettaio, Palazzo de Ambrosio, di cui è privata appendice. Bene incastonata, sovrastata ma non sopraffatta dagli spuntoni di cemento di un edificio dalle spalle incombe, questa cappella meriterebbe cure che le condizioni della facciata dimostrano che le sono negate da parecchi anni.

«È chiusa da tanto tempo - dice una passante - l'interno è bello ed era ben curato, nelle feste natalizie ospitava il Bambinello che poi veniva portato in processione alla chiesa grande». E una signora affacciata a un balcone: «La cappella è privata ma è sulla via della borgata, credo la si possa riaprire ai fedeli del borgo». Un monile, dicevamo, che è un peccato far ulteriormente deperire, la sua cura potrebbe essere assunta dalla parrocchia nel contesto della chiesa di San Nicola e sarebbe un bell'esempio di una mano data dal santo di origine asiatica e quello di origini galliche.