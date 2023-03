Caserta, sequestrata pista da esbosco alla Casina Rossa

Sequestrata pista da esbosco realizzata abusivamente in località Casina Rossa a Caserta. I carabinieri della Forestale di Caserta, e personale tecnico della Regione Campania, durante un controllo su un’utilizzazione boschiva in corso di esecuzione hanno individuato la strada, di recente realizzazione, realizzata per agevolare le operazioni di trasporto fino alla zona di carico della massa legnosa ricavata dalle operazioni di taglio.

La pista si snoda per una lunghezza pari a 500 metri per una larghezza media di 3 metri circa. In alcuni tratti del tracciato è stato anche effettuato lo sbancamento del costone collinare per un’altezza di circa un metro, nonché il taglio delle essenze arboree di specie quercine radicate lungo il suo percorso. Denunciato il proprietario commissionario dei lavori.