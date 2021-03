Clp, incubo cassa integrazione Il vertice fra sindacati e società

Si aggravano i problemi procurati dall'emergenza sanitaria nel settore del trasporto pubblico su gomma: si inasprisce la crisi del gruppo Clp responsabile del servizio nella provincia di Caserta e sottoposto a gestione commissariale. Dopo una comunicazione inoltrata l'altro giorno da uno studio legale di Venezia, per nome e per conto dei due commissari prefettizi, l'azienda di Pomigliano è intenzionata a ricorrere alla cassa integrazione a rotazione per 259 dipendenti, in pratica la parte più consistente dell'organico, attraverso l'intervento del Fondo bilaterale di solidarietà.

Per questa decisione sarà conseguenziale la riduzione delle corse (si parla del 50%), con una compromissione traumatica ai fini dell'attuazione contratto che la stessa Clp ha stipulato con la Regione. A complicare ulteriormente il contesto vertenziale, c'è stata la notizia (ancora da verificare) che l'azienda starebbe anche provvedendo a collocare il personale indiretto in congedo d'ufficio. Intervento che, se confermato, sarebbe in contrasto con la normativa del Ccnl, tuttora vigente nel settore.



Di tanto si tratterà questo pomeriggio in sede di esame congiunto tra l'azienda e i sindacati che si preannuncia complicato e per il quale già sono stati edotti sia i due Prefetti di Napoli e di Caserta, Marco Valentini e Raffaele Ruberto, sia il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Si fanno sempre più preoccupanti le prospettive di lavoro per gli operatori, se la cig verrà ratificata più forte e negativo sarà l'impatto soprattutto per lo svolgimento del servizio, per le aspettative del territorio. Un esito inaccettabile, in altre parole, a fronte del quale i sindacati già avanzano le prime contestazioni. «Finora la Regione ha pagato tutti i corrispettivi- ricordano le segreterie provinciali di categoria -non ci risulta una riduzione dei servizi a contratto con Clp. Anzi nel tempo della riduzione del trasporto scolastico, gennaio 2021, erano state garantite le risorse economiche aggiuntive. Per cui un'eventuale ipotesi di utilizzo della cig avrebbe sicuramente ripercussioni sul normale, pagato servizio da parte della Regione, con una sicura interruzione dell'attività».



Per Pasquale Federico (in foto), della Fit Cisl, la situazione è inverosimile. «L'anomalia vera è che la Regione non ha annunciato tagli di alcun genere, né per il personale, nè per le corse». È probabile per questo che la consultazione di oggi tra le parti non andrà a buon fine, pure a giudizio di Angelo Lustro della Filt Cgil e di Enzo Sperlongano, della Uil. Di tutt'altro parere la controparte, la società secondo cui la misura salariale integrativa resta inevitabile; diversamente si troverebbe nelle condizioni di non sopportare il costo del lavoro dei dipendenti non proficuamente utilizzati. «I primi mesi di quest'anno sono risultati penalizzanti per i provvedimenti restrittivi adottati nella regione e per la chiusura degli istituti scolastici così viene motivato dalla proprietà- l'azienda ha visto abbattuti ulteriormente i già residui ricavi, essendosi adeguata ai Dpcm che vietano la vendita a bordo dei biglietti da parte degli autisti, oltre alle linee guida del Ministero della salute. Infine Clp ha ricevuto solo in parte i rimborsi previsti dalla legislazione emergenziale pari a 400 mila euro».



