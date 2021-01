La castagna di Roccamonfina ad un passo del riconoscimento Igp

ROCCAMONFINA - La Castagna di Roccamonfina viaggia verso il meritato riconoscimento di Igp, ovvero Indicazione geografica protetta. È quanto fortemente richiesto dal Comitato promotore, costituito da operatori della filiera di tutti i Comuni dell’area. La domanda di registrazione è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio. Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, terminata la fase istruttoria su base nazionale, ha disposto la pubblicazione della proposta di riconoscimento dell’Igp alla Castagna di Roccamonfina, con il relativo disciplinare di produzione. Trascorsi sessanta giorni per eventuali osservazioni e opposizioni, l’iter per la registrazione passerà nelle mani della Commissione europea a Bruxelles per il completamento della procedura di riconoscimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA