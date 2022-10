Castel Morrone, strada abusiva nel bosco protetto: scatta il sequestro

Una strada realizzata abbattendo alberi e sbancando il terreno in un bosco ricadente in area protetta, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri forestali a Castel Morrone, nel Casertano; l'opera è risultata infatti totalmente abusiva, per cui i militari hanno anche denunciato per la violazione urbanistica, deturpamento e danneggiamento di bellezze naturali, i tre comproprietari del terreno dove erano in corso di realizzazione i lavori.

In particolare la strada era arrivata ad una lunghezza di 30 metri per tre metri di larghezza, con un'altezza dei lavori di sbancamento di 2,10 metri, ed è stata realizzata nei pressi di un corso d'acqua.