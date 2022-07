Ruba in casa e aggredisce i proprietari, bloccato e consegnato ai carabinieri

I carabinieri del reparto territoriale di Mondragone e quelli di Sessa Aurunca a Castel Volturno in via Ettore Colla, hanno arrestato un nigeriano che, sorpreso a rubare in un'abitazione, ha aggredito e ferito i padroni di casa.

L'uomo si era furtivamente introdotto dal primo piano, attraverso la forzatura della finestra del bagno nell’appartamento. Dopo aver rovistato nei cassetti della camera da letto, si era impossessato di un telefono cellulare. l’allarme al 112 e’ stato inoltrato dagli stessi occupanti dell'abitazione che, in casa per le vacanze estive, hanno sorpreso il malvivente nel corridoio. L'uomo, per guadagnarsi la fuga, ha aggredito le vittime con pugni e morsi e sferrato anche dei colpi con un cacciavite.

Ma le vittime, a seguito di una violenta colluttazione, sono riuscite a trattenere l’aggressore fino all’arrivo dei carabinieri, che lo hanno immobilizzato ed arrestato.