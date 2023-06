Castel Volturno, arriva la musica internazionale con Carl Cox e Joseph Capriati

L'estate sta arrivando e gli eventi in spiaggia non tardano ad arrivare, ma sul litorale domitio ce n'è uno che merita sicuramente attenzione: Carl Cox e Joseph Capriati insieme per “Arena del Sound”.



Arena del Sound è un progetto di riqualificazione di un'area del demanio come progetto imprenditoriale di Parallel, del gruppo International Talent e di Flava Beach che insieme faranno una serie di eventi estivi. L'apertura si è tenuta il 2 giugno con “Napolindie” con Gianni Simioli e la chiusura di giugno si terrà il giorno 24 con Capo Plaza + more. Il territorio di Castel Volturno come fosse una gigantesca discoteca, accompagnerà l'estate di chi vorrà vivere questa esperienza musicale live sulle spiagge.

Il territorio di Castel Volturno, importante località turistica negli anni '70 e '80, sta pian piano riprendedo forma per quello che sono gli eventi musicali importanti, e già lo scorso anno con la venuta di Lorenzo Jovanotti, ha visto emergere interesse nei confronti di pubblico ed investitori. Oggi sicuramente è fulcro di un litorale che può solo migliorare la sua densità di pubblico, offrendo show e servizi.

L'attesa più grande è per il 18 giugno, grazie a una iniziativa di beneficenza con due artisti di grande rilevanza internazionale come Carl Cox e Joseph Capriati.

L’organizzazione, a fine evento, farà una donazione alla Fondazione Santobono Pausilipon per sostenere gli importanti progetti di ricerca in oncoematologia pediatrica.

Grazie a Slamjam, ci sarà inoltre la donazione di alcuni pupazzi a forma di tigrotti Trudi ai bambini ricoverati presso l’ospedale pediatrico di Napoli.

La Campania, come sempre, non si tira indietro davanti a queste iniziative e già dalla prevendita, si comprende l'interesse per l'evento musicale, per gli artisti, ma anche per il gesto sociale che viene a porsi. Anche la scelta degli imprenditori che hanno messo su il progetto Arena del Sound, come si è potuto capire, hanno messo bene in chiaro quelle che sono le loro intenzioni sull'interesse sociale mescolato alle loro competenze organizzative.