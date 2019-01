CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Gennaio 2019, 12:00

CASTEL VOLTURNO - Appena arrivato al pronto soccorso di Pineta Grande, trasportato dai suoi parenti, le condizioni erano apparse immediatamente disperate, con grave crisi respiratoria, cardiopatia ischemica e displesia. Inoltre era obeso.Trasferito subito in terapia intensiva era tenuto da sabato pomeriggio in coma indotto. Ieri è deceduto a seguito di un arresto circolatorio causato dell'infezione a un'influenza comune, la A H 1 2009, che lo ha debilitato completamente. L'arrivo nella clinica di Castel Volturno di Attilio Palmieri, questo era il suo nome, 34 anni di Mondragone, aveva fatto scattare l'allarme per una probabile infezione aviaria, di quella peraltro del ceppo più pericoloso. Di lui si sapeva tramite i parenti che era tornato da un viaggio di lavoro in Romania poco prima delle feste natalizie. E considerando che non aveva alcuna patologia pregressa, ma solo una corporatura obesa, il sospetto aviaria non si poteva scartare. Ventiquattro ore dopo, però, gli analisti dell'ospedale Cotugno di Napoli che hanno eseguito gli esami sul tampone prelevato dal paziente di Mondragone, avevano escluso la pericolosa infezione che avrebbe potuto causare una pandemia, piuttosto confermato l'infezione a quella comune di stagione, che nel suo caso ha avuto uno sviluppo insolito, di tipo virulento con esiti drammatici.