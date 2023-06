Sorpreso a coltivare marijuana nel cortile di casa: nei guai un 32enne

Al posto di gerani e gelsomini, coltivava “erba”. A dare un taglio netto al pollice verde di un pusher di Castel Volturno sono stati i carabinieri, che hanno sequestrato 28 piante di marijuana in vaso.

Gli uomini in divisa, nel transitare nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno notato nel cortile la presenza di numerosi vasi colorati dai quale, invece di colorate corolle, spuntavano le caratteristiche foglie a ventaglio della marijuana in piena crescita.

Immediata la perquisizione anche dell'abitazione, dove sono stati trovati e sequestrari tre involucri in plastica termosaldata contenenti hashish e marijuana, oltre a un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il trentaduenne è stato dunque denunciato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.