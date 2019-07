Lunedì 29 Luglio 2019, 20:10

Furti e borseggi, oltre 20 denunce in pochi giorni. Turisti e residenti di Castel Volturno ( Caserta) sotto scacco di bande di rom. L'ultimo episodio, ieri, sul lungomare tra Lido Scalzone e Lido Bernardino. Una donna casertana 50enne, infatti, ha denunciato di essere stata aggredita e derubata da una coppia di nomadi. I due scippatori, di origine rom, a bordo di un auto Mercedes, hanno atteso che la donna scendesse per un secondo dall'auto per romperle il vetro del finestrino passeggeri e prendersi la borsa contenente soldi e documenti. Nella fuga un pedone stava per essere investito in pieno ed è stato costretto a ricorrere alle cure mediche.Un'altra anziana originaria di Aversa ( Caserta), invece, è stata scippata sotto casa. I proprietari dei lidi balneari protestano e chiedono tutti 'maggior controllì perché sono stati costretti ad assumere parcheggiatori privati per controllare le auto dei turisti a causa dell'escalation di furti. Si chiede un maggior numero di forze dell'ordine per fronteggiare problemi vecchi e nuovi, ed aumento di servizi con personale in abito civile al fine di sfruttare il fattore sorpresa.