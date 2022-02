Sparatorie e pestaggi per la droga, un anello il “distintivo” degli affiliati

Sgominata dai carabinieri la banda del litorale domizio. Questa notte i militari della compagnia di Mondragone hanno eseguito sei misure cautelari in carcere ai danni di altrettante persone ritenute responsabili delle violenze che hanno sconvolto Castel Volturno negli ultimi mesi. Sparatorie, pestaggi, rapine, minacce anche a innocenti passanti. Con questa strategia del terrore il gruppo aveva cercato di scalzare le bande di pusher che da anni spacciano lungo la Domiziana.

Per settimane, la gang capeggiata da un pluripregiudicato che ha messo insieme la banda impiegando i soldi ottenuti da un premio assicurativo per la morte del figlio, ha letteralmente seminato il terrore da Destra Volturno a Ischitella. Ogni affiliato riceveva un anello in segno di avvenuta affiliazione. Difficile il lavoro dei carabinieri che - coordinati dalla Dda di Napoli - hanno cercato in tutti modi testimoni e denunce per poter sgominare la gang. Nonostante le difficoltà, investigatori sono riusciti a chiudere il cerchio intorno ai presunti responsabili delle violenze.