Pasquale Marrandino è il candidato a sindaco più votato, ma non raggiunge la maggioranza assoluta. A decidere chi siederà sullo scranno più alto del Municipio di Castel Volturno sarà quindi il ballottaggio previsto fra due settimane. Ma a sfidare l'ex assessore ai Lavori pubblici e all'Ecologia appoggiato da Forza Italia non sarà l'attuale primo cittadino Luigi Petrella, sostenuto da una coalizione di centrodestra con Lega e Fratelli d'Italia, ma Anastasia Petrella.

È infatti la candidata del campo progressista ad esser arrivata seconda, mentre il sindaco meloniano è solo terzo. Quarto Cesare Diana. Lo spoglio nel paese alla foce del fiume Volturno è cominciato puntuale alle 14, e dalle prime schede scrutinate in ognuno dei venti seggi è apparso subito l'equilibrio fra i primi tre candidati (con Diana immediatamente fuori dai giochi). Il testa a testa fra i due Petrella e Marrandino ha fatto rallentare i lavori, finiti dopo le 22, a causa delle numerose contestazioni presentate dai rappresentati di lista, per far approvare schede a proprio favore che i presidenti di seggio ritenevano avere delle imperfezioni, e per far invalidare quelle degli avversari non del tutto regolari.

Si è capito da subito che ogni singolo voto aveva un valore prezioso e si è lottato scheda su scheda.è partito subito in testa e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, ma sempre risicato.a poche decine di voti e il sindaco a sua volta distaccato dall'omonima di cognome di poche preferenze. Alla fine, il candidato della coalizione con Forza Italia più quattro civiche ha totalizzato 3.865 voti (), l'aspirante sindaco Anastasia Petrella del Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista più tre civiche 3788 (), l'attuale sindaco Luigi Petrella, Fratelli d'Italia, Lega e due civiche 3417 (). Esostenuto da una coalizione di tre liste civiche ha chiuso con 528 (), molto simile al dato che già raggiunse cinque anni fa.Da analizzare poche schede nella sezione 18: lo spoglio definitivo questa mattina, ma non dovrebbe cambiare le quattro posizioni già definite. Il dato dell'affluenza è stato piuttosto basso, appena il. Dei quasi ventiduemila elettori, si sono presentati. Il protrarsi dello spoglio non ha permesso di avere una lista chiara delle preferenze ai singoli candidati a consigliere, che si avrà questa mattina. Intanto, però, l'attenzione adesso è tutta per il ballottaggio e alla scelta politica che farà la coalizione di centrodestra che per cinque anni ha retto le sorti dell'amministrazione comunale diChi appoggerà Luigi Petrella, il suo ex delfino, con cui ha avuto un duro scontro di carattere anche personale appena sei mesi fa, oppure la cugina? Chiaramente, nei prossimi giorni entreranno in campo anche i vertici provinciali e regionali del centrodestra, che verranno sullacercando di far rientrare la lite nata con l'uscita dalla giunta Petrella diprima, e del presidente del consiglio comunale, di Forza Italia, poi. Ma i toni fra le parti nella campagna elettorale sono apparsi particolarmente aspri. Marrandino, sostenuto politicamente dal consigliere regionale di De Luca, più volte ha attaccato i suoi ex alleati, accusandoli di lavorare più per interessi personali che collettivi, a cominciare dal segretario locale della lega,, da molti definito il sindaco ombra, spesso in contrasto con le attività amministrative dell'ex assessore della giunta Petrella.