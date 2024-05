Castel Volturno, al Flava Beach c'è Barbara Tucker: la regina dell'house music

Cantante, performer, producer, coreografa, proprietaria di un’etichetta discografica di successo, scrittrice, attivista, stilist. Sono infinite le declinazioni di Barbara Tucker, indiscussa “regina dell’House music”, protagonista, domenica 19 maggio, al Flava Beach di Castel Volturno.

Un’artista poliedrica, dalla voce accattivante e dalla fenomenale presenza scenica, che dagli anni Ottanta continua senza sosta ad infiammare i dancefloor di tutto il mondo: dalla Siberia al Giappone, passando per Australia, isole Baleari e Regno Unito, vantando collaborazioni, tra gli altri, con Moby, Cerrone, Pet Shop Boys, Reel to Reel, Danny Tenaglia, Eric Morillo, Lil Louis, Louie Vega e David Guetta.

Tra i suoi grandi successi, finiti al numero 1 dei Billboard Club: “Beautiful People”, “I Get Lifted”, “Stay Together”, “Stop Playing with My Mind”, “Most Precious Love” e “Love Vibration”. Pezzi fortissimi, che la singer newyorchese di sicuro amerà riproporre anche durante l’evento on the beach di domenica, che prenderà il via nel pomeriggio.

Appuntamento che, oltre alla diva della musica dance vedrà in console l’australiana Sarah Main, resident superstar del Pacha di Ibiza e non solo, tra le dj più conosciute a livello mondiale - la preferita anche del compianto “papà dell’House Music” Frankie Knuckles -, grazie al suo glamour e ai dj set unici caratterizzati da ipnotici suoni House. Suo, anche il programma radiofonico MainRoom trasmesso ed ascoltato in oltre 30 stazioni FM sparse per il globo: il primo di musica dance scelto da Emirates per l’intrattenimento degli ospiti sui loro aerei.