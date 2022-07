Castel Volturno, arriva Gigi Finizio in concerto al Flava Beach

Da «Fammi riprovare» ad «Amore amaro», passando per un bel po’ di pezzi tratti dall’ultimo album «Io torno», che dà anche il nome al tour. E ancora, «Per averti», «Più che posso» e «Lo specchio dei pensieri». Sono solo alcuni dei brani protagonisti dell’atteso live, che il cantautore partenopeo Gigi Finizio terrà sabato 30 luglio al Flava Beach di Castel Volturno, a partire dalle 21. Un concerto per inguaribili romantici e non solo, durante il quale l’amatissimo artista snocciolerà i suoi più grandi successi, dai più recenti agli evergreen, coinvolgendo il pubblico come solo lui riesce a fare. Due le modalità per godersi lo spettacolo: in piedi (costo del biglietto 25 euro) o seduti nell’area gold (ticket 50 euro), per «gustarsi» il live da una prospettiva diversa.

Il primo di una serie di bei concerti organizzati dal Flava, da assaporare coi piedi immersi nella sabbia, accarezzati – si spera – da una piacevole brezza marina. Al live di Finizio seguirà, infatti, il 5 agosto quello della passionale Valentina Stella, mentre il 26 e 27 agosto, l’appuntamento da non perdere sarà, per il secondo anno consecutivo, con l’ormai iconico, coinvolgente e coloratissimo Jova Beach party, che vedrà sul palco Lorenzo Jovanotti and friends. Infoline: 333 2775054.