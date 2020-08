Luigi Petrella, il sindaco di Castel Volturno, potrebbe essere a un passo dalla costituzione completa della sua squadra amministrativa. Ma essendo trascorsi già quindici mesi dall'investitura a primo cittadino di una delle aree più complicate da gestire d'Italia, il condizionale è d'obbligo. Se riuscirà nel suo progetto, se durante il corso di questi ultimi giorni di agosto non riceverà ulteriori sgambetti dai suoi stessi alleati del centrodestra, soprattutto se non sopraggiungeranno nuovi mal di pancia di altri suoi collaboratori, presenterà la nuova squadra nel corso del consiglio comunale di venerdì.

In quell'occasione, oltre a presentare gli assessori mancanti dovrebbe essere indicata anche la figura del vicesindaco, che dovrebbe andare all'attuale presidente del consiglio, Pasquale Marrandino, il consigliere più votato alle amministrative di maggio del 2019. La sua attuale carica, invece, dovrebbe essere affidata a uno dei due consiglieri di Forza Italia, partito rimasto senza assessore di riferimento dopo l'esautorazione di gennaio del coordinatore Stefano Tommasi, travolto nella gestione dell'igiene urbana messa a durissima prova da un servizio pessimo della ditta impegnata nel servizio ecologico, la Senesi. Nel frattempo, il servizio è migliorato, perché passato a una nuova azienda che non ha problemi giudiziari, la torinese Teknoservice, già impegnata nel vicino e altrettanto complicato territorio di Giugliano. Mentre il ruolo politico all'ambiente, seppure in modo ufficioso, da gennaio è stato ricoperto in maniera ufficiosa da Pasquale Marrandino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ebbene, il probabile nuovo vice sindaco dal prossimo venerdì dovrebbe vedersi ufficializzare anche l'incarico di assessore all'igiene urbana. Al lavoro da quattro settimane, da quando c'è stato l'ultimo rimpasto di giunta in ordine di tempo, sono(Lega) e. A quest'ultimo sono andate deleghe fondamentali, fra cui: lavori pubblici e demanio. Eppure, sono in molti a Castel Volturno che ritengono che Buonanno al consiglio di venerdì o non si presenterà, o lo farà da dimissionario, perché sarebbe già in rottura col sindaco e alcuni pezzi della sua maggioranza. Quasi certamente, invece, a quell'appuntamento ci dovrebbero essere i due nomi nuovi. Il primo è un indipendente, vicino all'area del sindaco,, che dovrebbe prendere il posto lasciato libero dall'ormai ex assessore al bilancio Giovanni Parente, professionista stimato da tanti, andato via sbattendo la porta con fragore. Il secondo, invece, in quota Carroccio, è, che sostituisce l'assessore più evanescente dell'esperienza Petrella, Maria Nasti, rimasta in carica appena ventiquattro ore, travolta dalle polemiche per la parentela diretta con un consigliere dello stesso partito cui era riferimento. Insomma, seppure le incertezze caratterizzano questa svolta dell'amministrazione Petrella, il sindaco si dice certo poter finalmente iniziare a guidare Castel Volturno con una squadra completa. Da parte sua, compreso il proprio voto, ha i numeri, e in politica non è poco. I voti cui gode in Consiglio sono dieci contro i sette della minoranza. E tra poco si dovrà anche votare il bilancio di previsione, appuntamento annuale per misurare la tenuta della maggioranza. Da parte sua la minoranza si dice ovviamente non soddisfatta delle scelte del sindaco, soprattutto per la provenienza geografica dei due nuovi assessori, che prima di questa esperienza amministrativa pare non abbaino mai avuto nulla cui spartire con la città di Castel Volturno.